“Voglio iniziare facendo i complimenti a Ferrari. Non credo ci fosse grande differenza, sono stati pochi punti e qualche dettaglio a decidere. Sono due team che hanno operato e corso a livello da Campionato. La vittoria va a uno, questa è la dura legge dello sport, ma entrambi avrebbero meritato“. Sono queste le parole ai microfoni di Sky di Andrea Stella, team principal della McLaren, dopo il successo nel Campionato Costruttori ottenuto nel Gran Premio di Abu Dhabi. “Complimenti a Vasseur e ai piloti, hanno dimostrato di nuovo di essere di ottima classe. Avevo detto che non mi fidavo per nulla di Leclerc che partiva ultimo e lo ha dimostrato“. Stella aggiunge, sulla vittoria del campionato: “Questo non è un lavoro di un giorno, è un investimento. Io lavoro in McLaren da dieci anni, ho potuto beneficiare dell’investimento fatto sulle persone negli anni. Abbiamo riflettuto sul creare una mentalità vincente e una resilienza emotiva. Si deve sopravvivere in questa giungla. Ho pensato a quanti passi avanti abbiamo fatto. Siamo arrivati qui con i nervi molto freddi e in gara ce n’è stato bisogno”.