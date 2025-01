La Nazionale italiana di tiro con l’arco si avvicina sempre di più al primo grande evento della stagione 2025. Gli azzurri saranno dal 17 al 24 febbraio a Samsun, in Turchia, per disputare gli Europei Indoor. Esordio nell’anno nuovo per il contingente italiano, che l’anno scorso vinsero ben 19 medaglie agli Europei di Varazdin in Croazia

I convocati nell’arco olimpico

Per i prossimi Europei nell’arco olimpico sono stati convocati Matteo Borsani (Fiamme Gialle), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro). Nella stessa divisione ma nella categoria Junior saranno sulla linea di tiro Davide De Giovanni (Arcieri Livornesi Dino Sani), Francesco Poerio Piterà (Arcieri Club Lido), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario – DLF Roma), Chiara Compagno (Arcieri Sagittario Del Veneto), Lucia Elena (Arcieri 5 Stelle) e Martina Sona (Arcieri Del Cangrande). Assenti i due olimpionici Mauro Nespoli e Federico Musolesi.

Le scelte nel compound

Nel compound la scelta è ricaduta su Alex Boggiatto (Arcieri Collegno), Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Giulia Di Nardo (Arcieri Delle Alpi), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), tra i senior, e tra gli Junior su Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni), Marco Tosco (Arcieri Alpignano), Isabella Bacerio (Castenaso Archery Team), Caterina Gallo (Unione Sportiva San Marco Stigliano) e Veronica Pavin (Arco Club Tolmezzo). Quattro le riserve a casa: Marco Seri (Arcieri Del Medio Chienti), Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Christian Maranto (Arcieri Del Torrazzo) e Giorgia Montaldi (Arcieri Abruzzesi).

Nell’arco nudo

Infine nell’arco nudo spazio a Simone Barbieri (Malin Archery Team), Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia), Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), Alessandra Bigogno (Arcieri Grande Milano), Giulia Mantilli (Arcieri Romani) e Cinzia Noziglia (Fiamme Oro). Due i prescelti tra gli Junior Giulio Locchi (Arcieri Rocca Flea) e Linda Grezzani (Arcieri Bresciani).

Cosa aspettarsi dall’Italia

Ai Giochi Olimpici di Parigi non sono arrivate medaglie. In campo europeo l’Italia potrà sicuramente dire la sua dal momento che le cinque medaglie d’oro assegnate alle Olimpiadi sono state tutte vinte dalla Corea del Sud, dominatrice assoluta della disciplina. Corea che ha collezionato anche un argento e un bronzo. Un argento e un bronzo anche per gli Stati Uniti, un argento per la Cina e un bronzo per il Messico. Le uniche europee ad andare a medaglie sono state la Francia, con un argento e un bronzo, la Germania, con un argento, e la Turchia, con un bronzo. Ripetere i 19 podi degli Europei dell’anno scorso in Croazia sarà difficile, ma la doppia cifra di medaglie è un obiettivo certamente alla portata della selezione azzurra, nonostante l’assenza del veterano Mauro Nespoli, oro olimpico a Londra 2012 e due volte argento (Pechino 2008 e Tokyo 2020).