Oggi, 28 gennaio 2025, è il giorno del triste anniversario della tragedia di Brema. Il 28 gennaio del 1966 un aereo della Lufthansa, partito da Francoforte, precipitò in fase di atterraggio nei pressi dell’aeroporto di Brema. Nessun superstite. 46 le vittime tra cui vi erano una selezione della Nazionale italiana di Nuoto e il giornalista Nico Sapio, telecronista impiegato presso la sede RAI di Genova e voce del Nuoto Italiano, tutti diretti verso il meeting indoor di Brema. La manifestazione si svolse comunque e nelle corsie che sarebbero dovute essere occupate dagli atleti italiani fu posto un drappo nero, sui blocchi un bouquet di fiori

“Il 28 gennaio 1966 nel cielo di Brema si infrangevano per crudele destino le vite dei giovani nuotatori italiani Bruno Bianchi, Amedeo Chimisso, Sergio De Gregorio, Carmen Longo, Luciana Massenzi, Chiaffredo Rora, Daniela Samuele, dell’allenatore Paolo Costoli e del telecronista Nico Sapio mentre erano avviati ad una gioiosa competizione di sport. Il Comitato Olimpico Italiano e la Federazione Italiana Nuoto posero questa stele sul luogo del sacrificio per affidare il ricordo degli scomparsi alla fedele e fraterna amicizia degli sportivi di Germania”, recita la stele posta nei pressi dell’aeroporto di Brema. Gli azzurri periti nella Tragedia di Brema sono ricordati con una stele allo Stadio del Nuoto di Roma e al Tempio Sacrario degli sport acquatici e nautici eretto sulla via che porta a Brunate, elevato a cento metri da Como.

Le vittime dell’incidente aereo

Bruno Bianchi. Nato a Trieste il 26 settembre 1943, stile liberista, tesserato per la FIAT Ricambi, era il capitano della Nazionale. Aveva conquistato 3 titoli assoluti (100 sl nel 1963-64 e 200 sl nel 1959), 4 titoli primaverili (100 sl nel 1961-63-64-65), aveva migliorato 16 primati assoluti di cui 2 individuali e contava 19 presenze in azzurro. I suoi primati personali erano 55″7 nei 100 sl e 2’04″0 nei 200 sl. Al suo nome è intitolata il Centro Federale di Trieste che ha ospitato, tra l’altro, i Campionati Europei indoor 2005.

Amedeo Chimisso. Nato a Venezia il 26 ottobre 1946, dorsista tesserato per la RN Patavium. Era all’alba della sua carriera in azzurro con una presenza. I suoi primati personali erano 1’04″0 nei 100 e 2’20″2 nei 200 dorso. Proprio il giorno della tragedia aveva stabilito la migliore prestazione italiana nei 200 misti.

Sergio De Gregorio. Nato a Roma il 24 febbraio 1946, stile liberista e delfinista della Roma Nuoto. Aveva conquistato 5 titoli assoluti (200 sl nel 1964-65, 400 sl nel 1964-65, 1500 sl nel 1965). Primatista italiano nei 200 sl in 2’01″1, 400 sl in 4’22″9, 800 sl in 9’24″5, 1500 sl in 17’57″6. Il suo primato personale nei 100 delfino era 1’06″4. Aveva migliorato 16 record assoluti di cui 8 individuali. Contava 16 presenze in Nazionale.

Carmen Longo. Nata a Bologna il 16 agosto 1947, ranista e mistista della RN Bologna. Aveva conquistato il titolo assoluto nei 200 rana nel 1965 e 3 titoli primaverili (100 rana nel 1965 e 200 rana nel 1964-65). Primatista assoluta nei 200 rana in 2’54″7, aveva record personali nei 100 rana di 1’20″6 e nei 400 misti di 6’08″4. Contava 4 presenze in Nazionale.

Luciana Massenzi. Nata a Roma il 22 novembre 1945, stile liberista e dorsista della Roma Nuoto. Aveva conquistato 2 titoli assoluti (100 dorso nel 1962-65) e 2 titoli primaverili (100 dorso nel 1962-63). Primatista italiana nei 100 dorso in 1’12″4, aveva il primato personale dei 100 sl in 1’07″4. Aveva migliorato 9 record assoluti di cui 6 individuali. Contava 10 presenze in Nazionale.

Chiaffredo Rora. Nato a Torino il 5 marzo 1945, dorsista e stile liberista, tesserato per la FIAT Ricambi, allora era uno dei quattro nuotatori italiani ad aver detenuto il record europeo. Nel corso della carriera ha conquistato 4 titoli assoluti nei 100 dorso (1962-63-64-65) e 5 nei 200 dorso (1961-62-63-64-65), oltre a 4 titoli primaverili nei 100 dorso (1962-64-65) e 2 nei 200 dorso (1962-65). Primatista italiano ed europeo nei 100 dorso in 1’01″9, aveva come primati personali 56″8 nei 100 sl, 2’06″7 nei 200 sl, 2’16″7 nei 200 dorso. Aveva migliorato 13 record assoluti di cui 5 individuali. Contava 15 presenze in Azzurro.

Daniela Samuele. Nata a Genova l’11 settembre 1948, mistista e delfinista, era alla seconda presenza in Nazionale e ancora non aveva vinto un titolo assoluto al cospetto di una brillante carriera giovanile. Nuotava per la Canottieri Olona. I suoi primati personali erano di 1’13″6 nei 100 delfino e 6’01″8 nei 400 misti.

Paolo Costoli. Nato a Firenze nel 1910, è stato il miglior nuotatore italiano dell’anteguerra, capace di conquistare ai Campionati europei, a livello individuale, due medaglie d’argento (400 sl e 1500 sl a Magdeburgo 1934) e un bronzo (1500 a Parigi 1931) e, in staffetta, due medaglie di bronzo con la 4×200 (Parigi 1931 e Magdeburgo 1934). Nel corso della carriera da atleta ha conquistato 14 titoli assoluti (nei 100 sl nel 1930, nei 200 sl nel 1931-32, nei 400 sl nel 1929-31-32-34, nei 1500 nel 1929-30-32-34-35-37-38), oltre ad aver stabilito ben 11 record italiani tra cui spiccano il 2’19″0 nei 200 sl (1930), il 4’54″8 nei 400 sl (1935), il 10’41″0 negli 800 sl (1930) e il 20’25″4 nei 1500 sl (1930). Da tecnico ha guidato prima la RN Florentia di Paolo Galletti e poi l’AS Roma di Sergio De Gregorio, collaborando costantemente con lo staff della Nazionale.

L’Albo d’oro dal 2000 della Coppa Caduti di Brema

Come ogni anno la Federazione Italiana Nuoto intitola il campionato italiano a squadre alla Coppa Caduti di Brema

2000 Fiamme Gialle (m) e Desenzano (f)

2001 Carabinieri (m) e DDS (f)

2002 Fiamme Gialle (m) e DDS (f)

2003 Fiamme Gialle (m) e DDS (f)

2004 Carabinieri (m) e DDS (f)

2005 Carabinieri (m) e Team Nuoto Padova (f)

2006 Larus Nuoto (m) e DDS (f)

2007 Larus Nuoto (m) e CC Aniene (f)

2008 DDS (m) e CC Aniene (f)

2009 CC Aniene (m) e Esercito (f)

2010 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2011 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2012 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2013 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2014 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2015 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2016 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2017 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2018 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2019 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2020 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2021 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2022 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2023 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

2024 CC Aniene (m) e CC Aniene (f)

– nel 2020 e 2021 finali non disputate per Covid, titoli onorifici assegnati in base a punteggi conseguiti nelle eliminatorie

– nel dicembre 2022, 2023 e 2024 titoli assegnati in base a punteggi conseguiti nei concentramenti regionali