Conte ha chiesto Garnacho per sostituire Kvaratskhelia andato al Paris Saint-Germain, ma il Manchester United ha sparato alto. Il tedesco del Dortmund è l’alternativa

Adeyemi è il secondo nome nella testa di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, ceduto al PSG per 80 milioni di euro bonus inclusi. Il tedesco del Dortmund è in sostanza il piano B a Garnacho, il preferito del tecnico.

Garnacho o Adeyemi, Manna allo scoperto: “Nessuna follia”

Il Manchester United continua però a sparare alto per il 2004 argentino. La richiesta è sui 70 milioni di euro, può forse scendere a 60/65 ma il prezzo resterebbe comunque alto per un Napoli spintosi fino a circa 50/55 milioni.

Prima della sfida con la Juventus, il Ds Manna ha detto papale papale che non verranno buttati soldi in questi ultimi giorni di mercato. In sostanza che l’erede del georgiano non verrà strapagato, rispettando al contempo i limiti salariali imposti da De Laurentiis.

“Non andremo a pagare prezzi fuori mercato”.

Adeyemi costa meno di Garnacho: cosa manca

Adeyemi ha preso quota perché costa una ventina di milioni in meno, però il Napoli non ha ancora il sì del classe 2002 che il Borussia Dortmund è disposto a cedere. Come lo era l’estate scorsa, quando ci fu una trattativa con Giuntoli.

Concorrenza del Liverpool

L’esterno mancino di origini nigeriane non ha ancora dato l’ok al passaggio in azzurro poiché ci sono club più importanti del Napoli interessati al suo cartellino. ‘Team Talk’ cita in particolare il Liverpool, primo in Premier e già qualificato agli ottavi di Champions League.

Adeyemi erede di Salah?

I ‘Reds’ sono a caccia del sostituto di Salah, autore fin qui di una stagione pazzesca con 23 gol e 17 assist in 32 partite disputate. Ma a meno di sorprese sarà anche l’ultima ad Anfield Road, considerato che è in scadenza a giugno e obiettivo concreto di club sauditi.

Per la fonte inglese Adeyemi è un’opzione concreta per l’eredità del campione egiziano, con il Liverpool per nulla spaventato dalla richiesta di 45 milioni di euro fatta dal Dortmund.

Adeyemi potrebbe essere ‘bloccato’ adesso in vista dell’estate, togliendolo di fatto al Napoli. Che in verità sulla lista ha pure altri nomi per rimpiazzare Kvara, qualcuno di questi è top secret. Per ora…