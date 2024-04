Tiro con l’arco: gli azzurri convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Shanghai

La Nazionale azzurra di tiro con l’arco si appresta a fare il suo esordio ufficiale internazionale nel 2024 a Shanghai, in Cina, nella prima tappa di Coppa del Mondo. Oltre agli olimpionici reduci dalla trasferta di riscaldamento in Turchia ad Antalya, questa volta ci saranno anche gli azzurri del compound, alla prima uscita della stagione. La gara si svolgerà dal 23 al 28 aprile e sarà l’apertura della World Cup che proseguirà il suo viaggio in Corea del Sud a Yecheon dal 21 al 26 maggio, mentre la terza e ultima tappa, come sempre negli anni olimpici, sarà quella più importante. Ad Antalya, in Turchia, dal 18 al 23 giugno gli arcieri si giocheranno gli ultimi posti a squadre per Parigi2024 oltre che la qualificazione alla finalissima di Coppa del Mondo in programma a Tlaxcala, in Messico, del 19 e 20 ottobre prossimo.

Nell’arco olimpico la convocazione è arrivata per Matteo Bilisari, Matteo Borsani, Michele Frangilli, Massimiliano Mandia, Roberta Di Francesco, Vanessa Landi, Elisabetta Mijno e Aiko Rolando. Sei saranno gli arcieri del compound che hanno preparato la trasferta con una doppia gara di valutazione nelle ultime settimane. La scelta è ricaduta su Marco Bruno, Michea Godano, Jesse Sut, Irene Franchini, Elisa Roner e Marcella Tonioli. Le riserve a casa sono invece Leonardo Costantino e Francesca Aloisi.