Padova: esonerato a sorpresa Torrente, torna Oddo

Grande sorpresa in casa Padova, che ha esonerato mister Vincenzo Torrente a tre sole giornate dal termine della regular season di Serie C. Fatale per il tecnico il pareggio in casa del Lumezzane, che ha rimontato sull’1-1 regalando la promozione in Serie B al Mantova. Al suo posto torna sulla panchina euganea Massimo Oddo, che ha già allenato nel capoluogo veneto nel 2022. Questo è quanto si legge nella nota del club: “Il Calcio Padova comunica che la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Il Calcio Padova, contestualmente, comunica che Massimo Oddo ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al termine della stagione corrente“.