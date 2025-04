Prosegue la Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Conclusa la tappa inaugurale in Florida, si vola a Shanghai (Cina) dal 4 al 12 maggio. In Cina la World Cup farà il suo giro di boa, con altre due tappe ad Antalya, in Turchia, dal 3 all’8 giugno e a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 luglio, nei successivi due mesi. I vincitori di ogni singola tappa e coloro che avranno ottenuto i migliori piazzamenti nei quattro appuntamenti avranno accesso alle finali che si disputeranno a Nanjing, in Cina, il 18 e il 19 ottobre.

Gli azzurri in Cina

Il terzetto maschile del ricurvo sarà lo stesso della Florida. La coppia dell’Aeronautica Militare, Mauro Nespoli e Federico Musolesi, entrambi titolari alle Olimpiadi di Parigi, tirerà insieme a Matteo Borsani (Fiamme Gialle) reduce da un ottimo cammino nella prima tappa, fermato solamente ai quarti di finale dal tedesco Unruh, poi vincitore della gara. Un solo cambio nella squadra femminile dove torna titolare Lucilla Boari, unica donna medagliata nella storia tiro con l’arco azzurro alle Olimpiadi grazie al bronzo di Tokyo 2020. Confermate al suo fianco Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), titolare a Parigi 2024. Nel compound, lo staff della Nazionale punta ancora sui due terzetti d’argento in Florida. Tra gli uomini la scelta è ricaduta ancora su Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo), Marco Bruno (Fiamme Azzurre) e Michea Godano (Arcieri Tigullio) che negli Stati Uniti è arrivato fino ai quarti di finale della gara individuale. Nel femminile le titolari saranno ancora Elisa Roner (Fiamme Gialle), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi). Le tre proveranno a bissare, o migliorare, il secondo posto in America.

Lo staff che seguirà gli azzurri a Shanghai sarà composto dal Capo Delegazione Enrico Rebagliati, i tecnici del ricurvo Amedeo Tonelli e Michele Frangilli e dal direttore tecnico del compound Tiziano Xotti.

A Los Angeles 2028 il debutto del compound

La gara a squadre miste compound si aggiunge quindi alle cinque gare della divisione ricurvo già esistenti nel programma delle Olimpiadi: individuale maschile e femminile, gara a squadre maschile e femminile e gara a squadre miste. Salirà quindi a sei il numero totale di medaglie assegnate a Los Angeles 2028. È la prima volta dalla reintroduzione del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici avvenuta a Monaco 1972 che un nuovo tipo di arco viene aggiunto alla competizione. “E’ una notizia storica per tutto il movimento arcieristico – ha commentato il Presidente FITARCO, Vittorio Polidori -. Per me è una grandissima emozione, considerando che nelle vesti di arciere sono da sempre un compoundista e so quanto tutti gli amanti di questa divisione sperassero in questa comunicazione. Finalmente il compound è riuscito ad avere la dignità olimpica che a mio avviso meritava da anni e per questo dobbiamo ringraziare i dirigenti di World Archery e del CIO che si sono impegnati affinché questo sogno si avverasse“. Il compound è uno tipo di arco moderno e tecnologico, inventato negli Stati Uniti, che utilizza camme e pulegge per dare potenza in modo efficiente alla freccia. Ha beneficiato di decenni di investimenti in uno sviluppo universale e ad alte prestazioni fin dalla sua prima apparizione ai Campionati del Mondo del 1995. La divisione ha fatto il suo esordio a fianco al ricurvo ai World Games a partire dal 2013 e nei recenti eventi multisport continentali nelle Americhe, in Asia, in Europa e nel Pacifico.