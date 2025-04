Miami non sbaglia e domina a Chicago 109-90. Gli Heat conducono il match dall’inizio alla fine e avanzano al turno decisivo, dove si giocheranno un posto nei Playoff con Atlanta, uscita sconfitta dalla sfida con Orlando (120-95) due giorni fa. Tyler Herro Mvp con 38 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e il 68% dal campo (13/19). Partita quasi perfetta della guardia della franchigia della Florida, che ha chiuso il primo tempo con 23 punti e il 100% di realizzazione (8/8 dal campo e 4/4 ai liberi). Solido Andrew Wiggins con 20 punti, 9 rimbalzi e 2 assist. Doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi per Bam Adebayo. Contributo importante in uscita dalla panchina da parte di Davion Mitchell (15 punti+9 assist). Bulls fuori dalla corsa playoff, nonostante un Josh Giddey da 25 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra quasi tutto il quintetto di Chicago, 17 per Coby White, 16+12 rimbalzi per Nikola Vucevic e 10 per Kevin Huerter, ma manca completamente l’apporto della second unit. Sono solamente 13 i punti messi a referto dai giocatori in uscita dalla panchina. 9 per Talen Horton-Tucker, 2 per Zach Collins e Dalen Terry.

Dallas corsara a Sacramento

Dallas fa fuori Sacramento e si andrà a giocare uno slot nei playoff contro Memphis, ko con Golden State nel primo turno. 120-106 per i Mavericks che, nonostante l’assenza di Kyrie Irving, sbancano il Golden 1 Center e si lanciano a una partita dalla qualificazione ai Playoff. Anthony Davis e Klay Thompson combinano 50 punti. Sono 27 con 9 rimbalzi per il centro ex Lakers, mentre 23 con 5 rimbalzi e 2 assist per l’ex Warriors. 17 punti a testa per PJ Washington, che aggiunge anche 9 rimbalzi e 4 assist, e Brandon Williams (dalla panchina). 11 punti+6 rimbalzi per Dante Exum. Sponda Kings delude Domantas Sabonis, che chiude la stagione con una doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi. Ultimo a mollare DeMar DeRozan, alla sirena con 33 punti e 7 rimbalzi. Zach LaVine porta 20 punti e 9 assist, ma cala ugualmente il sipario sulla stagione di Sacramento.

Il tabellone dei Play-in

Orlando Magic (Q), vs Boston Celtics ai Playoff

Atlanta Hawks – Miami Heat, chi vince affronta Cleveland ai Playoff

Golden State Warriors (Q), vs Houston Rockets ai Playoff

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks, chi vince affronta Oklahoma ai Playoff