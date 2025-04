La mossa del PSG per allontanare una volta per tutte l’ombra dell’Inter

Super Donnarumma al ‘Villa Park’. Se il PSG è in semifinale di Champions League, il merito è soprattutto del portiere italiano che ha salvato la porta più volte, soprattutto a fine partita quando agli inglesi sarebbe bastato un gol per equilibrare i conti.

Donnarumma decisivo

Bellissima la parata sul tiro di Rashford, da grandissimo portiere l’intervento in uscita sull’ex Asensio. Non ci sono dubbi sul fatto che il classe ’99 sia stato fin qui il miglior portiere in assoluto della prima edizione della Champions a girone unico.

Luis Enrique ha cambiato idea?

Qualcuno ha forse dimenticato che la squadra di Luis Enrique è approdata ai quarti eliminando il Liverpool ai calci di rigore, dove manco a dirlo sono state decisive le parate del numero uno campano. Fino a metà stagione criticatissimo in Francia, un po’ perché non gli perdonano il fatto di essere italiano, e quasi scaricato dallo stesso allenatore dei parigini, il quale preferirebbe un portiere più bravo nel gioco coi piedi.

Ma crediamo e speriamo per lui che abbia cambiato idea, d’altronde il calcio starà pure cambiando, forse in peggio, ma un portiere deve anzitutto parare, cosa che al nativo di Castellammare di Stabia riesce quasi sempre. Più si alza la posta, più si alza il livello della sua prestazione.

Donnarumma sa come respingere anche le pressioni, specialmente nelle partitissime ad eliminazione diretta. Con un portiere così determinante, il PSG ha davvero ottime possibilità di conquistare quella Champions che l’emiro del Qatar desidera fin dal primo giorno in cui ha preso possesso del club.

È l’unico titolo che gli manca, quello che può regalargli un Donnarumma probabilmente adesso nel momento migliore della sua carriera. Una carriera che dovrebbe proseguire all’ombra della Tour Eiffel.

PSG, Donnarumma da blindare

Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, non è ancora arrivato, ma nelle prossime settimane Campos e Al-Khelaifi potrebbero intensificare i contatti col suo agente Enzo Raiola per cercare di avvicinarsi il più possibile a un accordo.

Il Paris Saint-Germain vuole tagliare il monte ingaggi, tagliare quindi pure lo stipendio dell’ex Milan che è di circa 12 milioni coi bonus, tuttavia per allontanare lo spauracchio dell’addio, di un addio a zero tra un anno, potrebbe arrivare a garantirgli uno stipendio non troppo lontano dall’attuale. Insomma fare di tutto e di più pur di riuscire a blindarlo, con tanti saluti all’Inter.