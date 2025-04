Il team azzurro del compound è pronto a lottare per la vittoria nella prima tappa di Coppa del Mondo in corso negli Stati Uniti, ad Auburndale. Le due squadre azzurre, femminile e maschile, hanno vinto infatti i propri turni eliminatori, guadagnandosi il diritto di competere per il primo posto. Giulia Di Nardo, Marcella Tonioli ed Elisa Roner hanno conquistato l’accesso alla finale dopo aver sconfitto il Guatemala (222-202) e gli Stati Uniti (224-215) nelle eliminatorie. Le azzurre affronteranno il Messico (Becerra, Bernal, Quintero), che ha vinto la semifinale contro Taipei (222-213), per la medaglia d’oro sabato alle 16.00 italiane.

Alle 16.40, sempre di sabato, sarà la volta dell’Italia maschile. Il terzetto composto da Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan ha superato tre intense battaglie per arrivare alla finale. Prima contro la Thailandia (221-216), poi superando il Messico, testa di serie numero uno, allo spareggio (224-224, 28-24). In semifinale, un’altra sfida equilibrata contro l’India si è risolta allo shoot off, con l’Italia che ha avuto la meglio 219-219 (29-27). Gli azzurri sfideranno i padroni di casa degli Stati Uniti d’America (Lutz, Schaff, Sullivan), che hanno battuto Hong Kong e Danimarca nelle eliminatorie.

I primi risultati dell’arco olimpico

Il ranking round ha inaugurato anche la gara dell’arco olimpico. I francesi Addis Baptiste e Thomas Chirault sono rispettivamente primo e terzo con 671 e 669 punti con in mezzo il tedesco Florian Unruh con 670. Il migliore degli azzurri è Matteo Borsani, decimo con 663 punti e pronto a sfidare il messicano Flores. Pass d’ingresso col numero 28 per Federico Musolesi, che chiude a quota 650 in vista del primo scontro con il polacco Kupczak. Più indietro Mauro Nespoli che dovrà vedersela con l’arciere di Taipei Tang in un tabellone che può prevedere l’ottavo di finale con Baptiste, dopo il trentaduesimo posto in qualifica con 645 punti. Nella gara a squadre il terzetto maschile è settimo con 1958 punti e domani affronterà Taipei agli ottavi di finale.

Nella gara femminile al primo posto c’è la tedesca Michelle Kroppen con 664 punti davanti alla cinese Jingyi Zhu (656) e alla indonesiana Diananda Choirunisa (653). La migliore azzurra è Roberta Di Francesco che con il suo ventisettesimo posto e il punteggio di 626 prenota la sfida contro la turca Gokkir. Chiara Rebagliati è trentaquattresima con 618 (sfiderà Tarakci) mentre due punti in meno li ha Vanessa Landi, trentasettesima, prossima a vedersela con Mucino. Tra le squadre l’Italia femminile conclude al nono posto con 1860 punti e sfiderà la Francia agli ottavi di finale. Sarà invece l’India l’avversario del mixed team azzurro Di Francesco-Borsani che dopo il ranking round ha ottenuto il dodicesimo punteggio con 1289.