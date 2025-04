Nessuna medaglia e due quinti posti come migliori risultati per l’Italia nel Trap a Buenos Aires, sede della tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo. Silvana Maria Stanco e Diego Valeri sono gli unici azzurri ad essersi guadagnati il pass per la finale, che ha visto trionfare il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, bronzo a Parigi 2024, e l’australiana Penny Smith, anche lei sul terzo gradino del podio dei Giochi francesi. Al maschile argento e bronzo per gli statunitensi Walton Eller e William Hinton, mentre al femminile sono salite sul podio anche la statunitense Carey Jeana Garrison, argento, e l’atleta di Taipei Wan-Yu Liu, bronzo. “Non è andata esattamente come avevamo immaginato, ma due quinti posti e due tiratori allo spareggio per entrarci significano che siamo sulla strada giusta – ha commentato il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, sostituito in argentina dal Tecnico Federale Rodolfo Viganò – La stagione è alle prime battute e abbiamo tutto il tempo di lavorare”.

Buoni motivi per sorridere, ma anche qualche rimpianto per Diego Valeri, che per un po’ si è illuso di poter bissare la medaglia dello scorso anno alla tappa de Il Cairo. L’azzurro si è qualificato in finale grazie al totale di 120/125 +2 che gli ha assegnato la quinta posizione, piazzamento poi confermato nell’ultimo atto con 22/30. In qualificazione niente da fare per Mauro De Filippis, uscito allo spareggio dopo aver registrato un 119/125. Lo stesso score di altri suoi cinque colleghi, ma il +8 allo shoot off non basta. Fuori dai primi sei anche Daniele Resca, undicesimo con 119/125 +5. Sorride Lorenzo Ferrari in gara solo per i punti del Ranking ISSF: non è andato in finale, ma il suo 121/125 è tra le immagini della gara.

Dopo un secondo posto in qualificazione, Silvana Maria Stanco, vice campionessa 0limpica di Parigi 2024, si accontenta della quinta posizione. Nella prima fase fa registrare 121/125 +4, secondo punteggio di accesso, alle spalle solo di Penny Smith, prima con 121/125 +5. Nell’ultimo atto però qualche errore di troppo punisce l’azzurra, che chiude con 19/30 alle spalle anche della portoricana Augusta Rose Campos-Martyn. Niente finale invece per Erica Sessa, undicesima con 116/125, e per Alessandra Della Valle, quattordicesima con 113/125. Isabella Cristiani, in gara per i punti del Ranking ISSF, ha chiuso la sua esperienza in Argentina con 104/125.