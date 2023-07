FeralpiSalò-Vicenza in tv: orario e streaming turno preliminare Coppa Italia 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 1

Domenica 6 agosto alle 20:00 toccherà a FeralpiSalò e Vicenza scendere in campo in occasione del turno preliminare di Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio ‘Garilli’ si sfiderano due realtà ambiziose. La FeralpiSalò vuole dimostrarsi pronta per la Serie B e cerca un buon inizio nella coppa nazionale. Anche il Vicenza non vuole sfigurare, ma in ogni caso entrambe hanno voglia di proseguire il loro percorso nel torneo. La vincente affronterà il Torino lunedì 14 agosto. L’unico precedente in Coppa Italia tra le due squadre risale al 2013, nel primo turno eliminatorio, quando fu il Vicenza ad imporsi per 3-1. Non è prevista la copertura tv e streaming a livello nazionale della partita, ma Sportface.it vi proporrà aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti di gioco.