Tiro a segno, Giochi Europei Cracovia 2023: medaglia d’oro per Sollazzo, Ceccarello quarta

Nuova medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, con Danilo Dennis Sollazzo che, dopo il bronzo ottenuto ieri nel mixed team assieme a Sofia Ceccarello, trionfa anche nella carabina 10 metri. Il varesino, in virtù del sesto miglior punteggio (629.5) nelle qualificazioni, si guadagna con merito l’accesso al ranking match riservato ai migliori otto tiratori. In finale, con uno score di 261.2, si garantisce il pass per lo scontro a due contro il tedesco Maximilian Bene Ulbrich. Il testa a testa finale premia proprio l’azzurro, che si mette al collo il metallo più pregiato con un eloquente 17-9; terzo posto per il ceco Jiri Privratsky. Tutti i componenti del podio avevano già una carta olimpica, per questo motivo a beneficiarne è stato l’austriaco Martin Strmpfl.

Niente carta olimpica per Sofia Ceccarello che, nella gara femminile della carabina dieci metri, chiude ai piedi del podio in quarta posizione. A conquistare la medaglia d’oro è della svizzera Nina Christen che batte 17-13 la slovacca Kamila Novotna e conquista anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, medaglia di bronzo per la francese Oceanne Muller. Ceccarello si rende protagonista di un ottimo cammino nelle qualificazioni, riuscendo a conquistare l’accesso in finale con il primo posto ed un ottimo punteggio di 633.

A tenere testa all’azzurra in questa fase è soltanto la francese Oceanne Muller, autrice di un 632.6, mentre la norvegese Jeanette Hegg Duestad, che ha già ottenuto in precedenza la carta olimpica, raggiunge quota 630 come l’altra transalpina Judith Gomez, e la svizzera Nina Christen. A contendersi il titolo nell’ultimo atto della gara anche la slovacca, Kamila Novotna, l’israeliana Olga Taschtchiev e la tedesca Lisa Jutta Mueller.