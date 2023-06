Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: Pellacani e Santoro splendido oro nel sincro mixed

Straordinaria medaglia d’oro per l’Italia nei tuffi ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, l’evento multisport che ha inglobato anche le gare continentali di questo sport acquatico. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia d’oro nel sincro mixed, con una rimonta da paura, visto che i due tuffi obbligatori non erano stati impeccabili ed erano valsi il quarto posto provvisorio. Con il doppio salto mortale e mezzo con avvitamento e poi con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato balzano in testa ed eseguendo alla perfezione il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato difendono la leadership. Per i “fratellini”, come amano definirsi, arriva la conferma dopo l’oro di Budapest 2021 e il bronzo di Roma 2022, con anche in bacheca l’argento ai Mondiali in Ungheria dello scorso anno.

Al secondo posto troviamo la coppia britannica Reid-Heatly, bronzo agli svedesi Nilsson Garip-Petersen, mentre si piazzano clamorosamente in nona posizione gli ucraini che erano sul podio a un tuffo dalla fine, ma che con Prsmenska sbagliano clamorosamente l’ultima esecuzione a fronte della buona performance di Azarov.