LIVE – Giochi Europei Cracovia, tiro a segno: finale 10 metri carabina con Sofia Ceccarello DIRETTA

La diretta testuale della finale della carabina 10 metri di tiro a segno, valevole per i Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia. Tra le atlete in lotta per la medaglia d’oro e per il pass olimpico c’è anche l’azzurra Sofia Ceccarello, che si è qualificata con il primo posto con 633 punti: la tiratrice italiana dovrà vedersela contro la francese Oceanne Muller, la norvegese Jeanette Hegg Duestad, la francese Judith Gomez, la svizzera Nina Christen, la slovacca, Kamila Novotna, l’israeliana Olga Taschtchiev e la tedesca Lisa Jutta Mueller. In caso di successo della norvegese, che ha già la carta olimpica, sarebbe la seconda classifica a staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La finale prenderà il via alle ore 16:30 di venerdì 23 giugno.

Sportface.it seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale e con degli approfondimenti.

