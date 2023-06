PSG, Neymar rivela: “Sogno di giocare di nuovo per il Santos”

Neymar, intervistato ai microfoni dell’emittente Band Sports, ha rivelato che sogna di tornare a giocare per il Santos in un certo momento della propria carriera. “La vita di un calciatore è molto dinamica – ha affermato l’attaccante in forza al Paris Saint-Germain –. A volte sei in un posto e poi cambia. Ovviamente sogno di giocare di nuovo in Brasile, sogno di giocare di nuovo per il Santos. Spero che un giorno possa accadere. Il calcio è pieno di sorprese”.

In seguito, Neymar ha accusato senza remore chi continua a criticarlo per il suo stile di vita: “Non scappo mai da nessuna accusa. Piuttosto il contrario. Mi batto sempre il petto e dico ‘potete accusarmi’. Conosco il mio talento, so cosa posso fare. Il calcio non è individuale. Se fosse individuale avrei già raggiunto tutti i miei obiettivi, ma non è così. Ovviamente il carico è molto alto a causa del mio nome. Sia in campo che fuori. A volte non sono d’accordo con molte critiche perché è la mia vita personale e faccio quello che voglio. In campo si può parlare liberamente”, ha concluso il brasiliano.