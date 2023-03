Tiro a segno, cinese Li Xue trionfa nella pistola 10m a Bhopal. Argento per Vennekamp

Va in archivio la prima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno disputata in quel di Bhopal, in India. Nella finale della pistola 10 metri femminile, priva di azzurre, ha trionfato la cinese Li Xue che ha sconfitto per 17-5 la tedesca Doreen Vannekamp nel Gold Medal Match. L’atleta asiatica, dopo essere fuggita sul 9-1, ha portato agevolmente in porto la gara. Per quanto riguarda il ranking match che assegna il terzo posto, invece, l’altra cinese Qian Wei ha battuto la connazionale Lu Kaiman, conquistando così il gradino più basso del podio.