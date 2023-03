Italia-Inghilterra, Gigi D’Alessio e Clementino canteranno l’Inno di Mameli

Napoli si prepara a festa per la partita fra Italia ed Inghilterra che darà inizio al percorso di qualificazione al prossimo Europeo del 2024. Dopo 10 anni dall’ultima volta nel capoluogo campano sarà il momento di riunire tutta una Nazione che spera di aprire un ciclo importante dopo l’insuccesso e la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Saranno ospiti speciali due prototipi della “napoletanita”, come Gigi D’Alessio e Clementino.

Prima di iniziare, le squadre canteranno i rispettivi inni nazionali. Per quanto riguarda il nostro Inno di Mameli, al Maradona, verrà cantato da Gigi D’Alessio e Clementino, mentre quello inglese ‘God save the King’ da Ellynora. Questa scelta si indirizza in un nuovo modo di pensare e di creare l’atmosfera che precede la partita e che comprenderà, inoltre, una innovativa tecnologia trasformerà la pista di atletica del ‘Maradona’ in un vero e proprio led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello.