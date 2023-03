Running, domenica 14 maggio si corre la XV Lago Maggiore Half Marathon

Domenica 14 maggio si correrà la XV Lago Maggiore Half Marathon, manifestazione nella quale – oltre a, ovviamente, la mezza maratona – ci saranno anche le 10 km competitiva e non competitiva. Nelle ultime ore, inoltre, è stata annunciata la collaborazione con Isostad Italia Sport PRO-MOTION A.S.D., associazione che conferma la sua attenzione nei confronti del territorio, dell’ambiente e del turismo. La partenza è in programma alle ore 9:00 presso Stresa, per un evento che arriverà a Verbania e accoglierà migliaia di podisti, i quali coloreranno le sponde del Lago Maggiore aggiungeranno una nota di allegria ad un territorio dalla bellezza straordinaria.

Saranno due le manifestazioni competitive: la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva (quest’ultima con partenza differita di cinque minuti). Il primo colpo di pistola sarà, alle ore 9:00, per la mezza maratona sullo splendido lungolago di Stresa, da cui i podisti raggiungeranno Verbania dopo aver affrontato un percorso velocissimo e panoramico, caratteristiche che hanno fatto guadagnare all’evento il riconoscimento di “percorso più panoramico d’Italia” e tra i più veloci del Bel Paese. La partenza della 10 km, invece, sarà alle 10:00 da Fondotoce in direzione di Verbania, dove i runner di entrambe le manifestazioni condivideranno il traguardo.