Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: non riesce l’accesso in finale agli azzurri della pistola 10 metri

Sfuma la possibilità della finale e anche di lottare per una carta olimpica per gli azzurri della pistola ai Mondiali di tiro a segno di Baku. In Azerbaijan è scattata quest’oggi la rassegna iridata e nella gara maschile dai 10 metri a siglare il miglior punteggio nelle qualificazioni è il cinese Bowen Zhang, il quale ha ottenuto 587 chiudendo con un perfetto 100 l’ultima serie. Dietro di lui il tedesco Robin Walter e Jason Solari. Qualificati anche il serbo Mikec, il bulgaro Kirov, l’altro cinese Liu, il turco Kelles e l’altro bulgaro Donkov. Questi otto si contenderanno un posto sul podio nella tarda mattinata italiana e i primi quattro conquisteranno un posto Nazione per i Giochi di Parigi.

CALENDARIO MONDIALI BAKU

Poca gloria per i tre azzurri impegnati nella competizione: Federico Nilo Maldini e Paolo Monna hanno entrambi chiuso con uno score di 578, rispettivamente in 19esima e 22esima posizione nella classifica generale. Molto più attardo Luca Tesconi, 79esimo con 570. Più tardi toccherà alle donne, con l’Italia che schiera Margherita Brigida Veccaro, Chiara Giancamilli e Maria Varricchio.