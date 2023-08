Milan, presentato il terzo kit per la stagione 2023/2024 (FOTO)

Il Milan e lo sponsor PUMA hanno presentato il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. “Il design bespoke rappresenta una celebrazione innovativa dell’inclusività, con l’obiettivo di unire la generazione unica e diversificata di tifosi milanisti in tutto il mondo. La combinazione dei colori del kit celebra la cultura dell’inclusività e della diversity, che è stata di primaria importanza per AC Milan fin dal primo giorno. Un impegno di lunga data verso l’inclusività che è racchiuso nel manifesto RespAct del Club, che mira a promuovere i valori di uguaglianza, diversity e inclusione e si concretizza attraverso una serie di iniziative che testimoniano la visione e la dedizione di AC Milan nel combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione”, si legge sul sito ufficiale del club.