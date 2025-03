La seconda e ultima giornata dei Campionati Europei di tiro a segno a 10 metri di Osijek si è conclusa senza azzurri qualificati alle finali di carabina ad aria compressa. Nella mattinata infatti le ragazze non sono andate oltre la 25esima posizione di Sofia Ceccarello (627.4), mentre la più esperta Barbara Gambaro non ha completato la prova a causa di un problema alla carabina. La finale ha visto la medaglia d’oro della romena Laura-Georgeta Ilie, che ha superato la svizzera Audrey Gogniat per 252.3 a 250.9; al terzo posto completa il podio la serba Aleksandra Havran con 229.4. Quarta la polacca Julia Piotrowska (207.4), seguita dalla magiara Eszter Denes (185.8) e dalla turca Damla Kose (164.8). Nella classifica a squadre, oro per la Norvegia (1896.9), seguita da Ungheria (1885.6) e Romania (1884.4).

La gara maschile della carabina

Si sono infrante nell’ultima serie di tiro invece le speranze di Edoardo Bonazzi di strappare la qualificazione alla finale della carabina maschile. Il tiratore delle Fiamme Gialle ha svolto una gara molto regolare nelle prime cinque serie di tiro, ma è incappato in un’ultima serie sotto i suoi standard che lo ha relegato in diciannovesima posizione con 628.6 di score. Più indietro infine gli altri due azzurri impegnati nella stessa gara, Danilo Dennis Sollazzo (22esimo con 628.4) e Michele Bernardi (43esimo con 625.5). Il successo è andato all’ucraino Serhii Kulish, capace di superare il russo (atleta individuale neutrale) Ilia Marsov per 252.0 a 251.7; terzo gradino del podio per il croato Miran Maricic con 229.6.

Gli altri risultati

In chiusura degli Europei di tiro a segno, la squadra diretta dal commissario tecnico Giuseppe Fent è arrivato un sesto posto nella graduatoria a squadre vinta dalla Repubblica Ceca. Da segnalare, fuori concorso, la partecipazione alla carabina maschile di un altro atleta italiano, Riccardo Armiraglio, che si è distinto con una qualifica da 631.2. Il tiratore di Busto Arsizio, non qualificatosi agli Europei, ha comunque portato a casa punti preziosi per il ranking internazionale.