Il segreto di casa Ducati è stato svelato: spunta il patto tra Francesco Bagnaia e Marc Márquez. I piloti hanno ammesso.

In questa stagione, la Ducati vanta nella propria scuderia la bellezza di 11 titoli iridati, ben otto di Marc Marquez e tre di Francesco “Pecco” Bagnaia. Dopo gli ottimi test invernali e la prima gara del mondiale, i riflettori della MotoGP al momento sono rivolti sul campione spagnolo. L’ex pilota della Honda sta facendo parlare di sé, lanciando dei chiari segnali ai rivali in lotta per il titolo. Le prime sensazioni date da Marc sono state più che positive. Il campione spagnolo sembra essere tornato ai suoi livelli, come dimostrano appunto le prime uscite.

C’è il patto tra Marquez e Bagnaia: i piloti della Ducati hanno svelato tutto!

In occasione della gara inaugurale Buriram, Marc Marquez si è preso completamente la scena, mettendo a segno una pirotecnica tripletta: pole position, vittoria e giro veloce. C’è da aggiungere anche il trionfo nella gara Sprint del sabato. Mentre Francesco “Pecco” Bagnaia ha dato il via alla sua stagione portando a casa due terzi posti.

Tuttavia, il campione italiano ha già cerchiato di rosso la prossima gara, con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni e mandare un messaggio ben preciso ai rivali. “Pecco” è pronto a fare suo il Gran Premio d’Argentina, in programma dal 14 al 16 marzo. Nonostante lo stile di guida diverso, in questo inizio di campionato i due campioni della Ducati hanno dato riscontri molto simili agli ingegneri della scuderia italiana.

Inoltre, tra Marc Marquez e tre di Francesco “Pecco” Bagnaia c’è anche una sorta di patto per questa stagione di MotoGP. Un accordo gli stessi campioni del team di Borgo Panigale hanno rivelato nel corso della loro intervista ai microfoni di SportWeek. I due piloti, infatti, hanno deciso di darsi una mano a vicenda a margine del mondiale, con lo scopo di colmare alcuni dei loro punti deboli.

Il patto è legato ai due punti di forza dei campioni: le curve a destra per Bagnaia e quelle a sinistra per Marquez. “Pecco” ha rilasciato dichiarazioni molto schiette a SportWeek, svelando i dettagli dell’accordo con l’ex Honda: “A Marquez ruberei le curve a sinistra. Io e Marc abbiamo un patto: lui mi dice il suo segreto per quelle e io gli dico il mio per le curve a destra”.

Mentre il campione spagnolo ha dichiarato: “A Bagnaia ruberei le curve a destra, lì Pecco è fortissimo. E lui risponderà che vorrebbe le mie curve a sinistra (ride, ndr)”. Insomma, nonostante le aspirazioni e la voglia di arricchire la bacheca con un altro titolo, Bagnaia e Marquez hanno dato priorità al gioco di squadra per il bene della Ducati.