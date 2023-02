Juventus, Ihattaren arrestato per sospetta violenza ai danni dell’ex fidanzata

Non c’è pace per Mohamed Ihattaren, calciatore ancora sotto contratto con la Juventus ma con problemi ben più seri da risolvere rispetto a quelli sportivi. Il 21enne è infatti stato arrestato in Olanda, come riportato dai media locali, con l’accusa di sospetta violenza ai danni dell’ex fidanzata. Il tutto proprio nel giorno del compleanno di Ihattaren, che negli ultimi mesi ha fatto parlare di sè per tutto tranne che per motivi legati al campo. Le forze dell’ordine non confermano l’idendità dell’uomo arrestato, mentre l’avvocato di Ihattaren si sta trincerando dietro a un “no comment” piuttosto eloquente.

Dopo che l’Ajax aveva rifiutato la proposta di ingaggiarlo nello scorso mese di ottobre, Ihattaren era già finito in manette a novembre nell’ambito di una truffa. Dopo una carriera davvero promettente a livello giovanile, la morte del padre sembra aver scatenato seri problemi psicologici al ragazzo che adesso si trova in stato di fermo ed è già stato interrogato.