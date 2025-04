La Cina vince la medaglia d’oro nella carabina 10 metri aria compressa a squadre nella tappa di Buenos Aires della Coppa del Mondo di tiro a segno. Wang Zifei e Song Buhan hanno battuto gli indiani Borse Arya e Patil Rudrankksh Balasaheb con il risultato di 17-9. Arriva il bronzo invece per gli argentini Fernanda Russo e Marcelo Julian Gutierrez, che hanno battuto 17-13 la seconda formazione indiana composta da Narmada Nithin Raju e Arjun Babuta.

Nelle qualificazioni la prima coppia esclusa era stata quella statunitense composta da Mary Carolynn Tucker e Peter Matthew Fiori, che hanno totalizzato 629.4 punti, davanti ai connazionali Elizabeth Schmeltzer e Lucas Kozenies (629.1). Settimo posto per la Germania (628.6) di Anita Mangold e Maximilian Ulbrich, quest’ultimo arrivato quarto nella finale olimpica di Parigi in coppia con Anna Janßen. In quell’occasione il bronzo a cinque cerchi fu vinto dai kazaki Alexandra Le e Islam Satpayev, apparsi sottotono nella gara di Buenos Aires. La coppia kazaka ha infatti chiuso oggi la finale all’ottavo posto con lo score di 627.6.

Il programma di domani

Domani si chiuderà il programma in Argentina. Nel tiro a segno alle 14:15 avrà luogo la qualificazione della pistola 10 metri a squadre mista, mentre la finale è in programma alle 15:45. Sul tiro a volo invece, alle 19:30, il programma sarà chiuso dalla finale del Trap misto a squadre con la finale per l’oro e quella per il bronzo. La cerimonia di premiazione avrà luogo alle 20:45.

Il medagliere

La Cina guida il medagliere della tappa argentina di Coppa del Mondo. Sono nove le medaglie vinte dai cinesi (4 ori, 2 argenti e 3 argento), due in più dell’India (4 ori, 2 argenti e 1 bronzo). Staccati gli USA, che hanno collezionato fin qui due ori e un argento. Un oro e un argento per l’Ungheria, mentre l’Italia non ha ancora vinto un oro, ma ha guadagnato due argenti e un bronzo.