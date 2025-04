Gianluigi Donnarumma sta vivendo in queste settimane uno dei suoi periodi migliori da quando ha iniziato l’avventura con la maglia del Paris Saint-Germain.

Il portiere italiano si è preso la scena in Champions League nella straordinaria vittoria ad Anfield contro il Liverpool. Due rigori parati nella lotteria dei tiri del dischetto, due interventi che hanno portato la sua squadra ai quarti di finale di Champions League eliminando la squadra che era considerata la super favorita per la vittoria finale della competizione. Parate, quelle di Gigio, che sono state decisive e che sono state la giusta risposta alle critiche arrivate dopo il match d’andata. In molti, infatti, avevano accusato il portiere del PSG di essere stato poco reattivo sul gol vittoria di Elliott al Parco dei Principi. Lo stesso Donnarumma, però, dopo il trionfo nel match di ritorno si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che chi ha mosso queste critiche non capisce molto di calcio.

La prestazione da MVP contro il Liverpool è stata la miglior prova della sua stagione, stagione che non è stata sempre idilliaca anche a causa di un rapporto mai eccezionale con mister Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, infatti, predilige portieri con più qualità nel gioco palla a terra, motivo per cui talvolta non è stato pienamente convinto di Donnarumma. Nonostante gli abbracci e i sorrisi ad Anfield la posizione del portiere italiano non sembra essere saldissima e, anzi, i parigini avrebbero già messo nel mirino il sostituto.

Addio Donnarumma: il Paris Saint-Germain ha scelto Diogo Costa

Il contratto in scadenza nel 2026 ha dato il via a tanti rumors sul futuro di Donnarumma lontano da Parigi. La voce più rumorosa è quella che vorrebbe il portiere e capitano della Nazionale italiana in direzione Inter alla scadenza del suo contratto. Un trasferimento che sarebbe clamoroso visto il passato al Milan del numero uno, ma che andrebbe nella direzione dell’operato sia di Beppe Marotta sia di Oaktree. Donnarumma, dal canto suo, non ha mai nascosto di voler restare a Parigi, ma potrebbe essere proprio il PSG a scaricarlo.

I parigini, infatti, avrebbero deciso di vendere Donnarumma e di puntare su Diogo Costa per il futuro. Il portiere del Porto e del Portogallo è considerato al momento tra i più forti al mondo, e il PSG sarebbe pronto a fare un investimento importante per portarlo in Francia. Su Diogo Costa, ma anche su Donnarumma, ci sono gli occhi anche del Manchester City, che potrebbe salutare Ederson al termine della stagione e avrebbe messo proprio questi due portieri in cima alla lista degli obiettivi.

Donnarumma dunque potrebbe avere un futuro lontano da Parigi: Italia o Premier nel suo futuro?