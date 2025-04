Tim Merlier si aggiudica in volata lo Scheldeprijs 2025, la corsa ciclistica più antica delle Fiandre. Il campione d’Europa ha confermato una volta di più il suo strapotere allo sprint, chiudendo nettamente davanti a tutti sul traguardo di Schoten. Il belga della Soudal Quick-Step ha beneficiato del solito grande lavoro davanti della Lidl-Trek, battezzando la ruota giusta per la sua potente progressione finale. Seconda posizione per Jasper Philipsen, mentre è terzo l’azzurro Matteo Moschetti, unico italiano tra i primi dieci. L’ultimo test prima della Parigi-Roubaix è stato caratterizzato da una brutta caduta a 12 km dal traguardo, che ha spezzato in due tronconi il gruppo. Tra gli altri azzurri, Alberto Dainese è rimasto nel gruppo attardato, quindi tagliato fuori dalla volata.

Ordine d’arrivo

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 4:15:15 Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) s.t. Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t. Milan Fretin (Cofidis) s.t. Jason Tesson (TotalEnergies) s.t. Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) s.t. Max Kanter (XDS Astana Team) s.t. Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) s.t. Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) s.t. Sasha Weemaes (Wagner Bazin WB) s.t.

La gara femminile: trionfa Elisa Balsamo

Lampo azzurro nello Scheldeprijs femminile. Il successo finale è andato infatti a Elisa Balsamo, che succede così a Lorena Wiebes, la quale si era imposta nelle ultime quattro edizioni. La cuneese classe ’98 ha trionfato allo sprint per la sua quarta vittoria stagionale, mettendo in fila Charlotte Kool e l’altra azzurra Chiara Consonni; in quarta posizione c’è un’altra portacolori italiana come Barbara Guarischi, mentre Silvia Zanardi ha chiuso in sesta piazza.

Ad animare la gara sono state Allison Mrugal e Amelia Tyler, raggiunte poi a 25 km dal traguardo da altre sette contrattaccanti. Il loro vantaggio però è sceso repentinamente negli ultimi kilometri, anche grazie al lavoro delle big in testa al gruppo; il ricongiungimento si è completato a 2000 metri dall’arrivo, poi la Lidl-Trek con Clara Copponi che ha pilotato Balsamo fino alla vittoria.

Ordine d’arrivo Scheldeprijs femminile