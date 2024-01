Tiro a segno, carabina tre posizioni maschile: sesto posto per Bacci a Il Cairo

Sesto posto per Lorenzo Bacci nella carabina tre posizioni maschile nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, di scena a Il Cairo. L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 415.8, trovando l’eliminazione dopo il secondo round. La vittoria è andata al ceco Jiri Privratsky, che ha avuto la meglio sul francese Romain Aufrere nella finale per l’oro per 10.7 a 7.9. Terzo posto per l’indiano Akhil Sheoran. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Roberto Armiraglio ha sfiorato la finale chiudendo le qualifiche con 585 punti. Più lontani invece Simon Weithaler, 22esimo con 583 punti e Danilo Dennis Sollazzo, 52esimo con 568.