Wta Linz 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 1 febbraio con Bronzetti e Cocciaretto

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 1 febbraio per il Wta 500 di Linz 2024. Si completano gli ottavi di finale con due azzurre che vanno a caccia dei quarti. Ostacoli impegnativi per entrambe: Lucia Bronzetti aprirà la giornata contro la belga Mertens, mentre per Elisabetta Cocciaretto ci sarà la russa Potapova. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – (4) Mertens vs Bronzetti

a seguire – Yastremska vs (3) Vekic

a seguire – (5) Potapova vs Cocciaretto

a seguire – (1) Ostapenko vs Tauson

MATCH COURT 1

Ore 14:00 – Burel vs (8) Martic o Siniakova