Tiro a segno, Bhopal: doppio oro Cina in mixed team nella pistola e carabina 10m

La Cina fa incetta di medaglie nelle finali del mixed team pistola e carabina 10 metri, nell’ambito della tappa di World Cup ISSF 2023 a Bhopal, in India. Per quanto riguarda la carabina, Yuting Huang e Lihao Sheng si impongono con un netto 16-2 sulla coppia ungherese formata da Eszter Denes e Istvan Peni, con i magiari che hanno realizzato gli unici punti quando il confronto era già sull’8-0. La medaglia di bronzo va all’India, con la seconda squadra, composta da Narmada Nithin Raju e Rudrankksh Balasaheb Patil, capaci di imporsi sulla Cina 2 (Qiongyue Zhang/Haonan Yu) in un match tirato, risolto nella 12esima serie fino al 14-8 finale.

Nella pistola 10 metri, le medaglie vinte dalla Cina sono addirittura due: alla medaglia d’oro vinta da Wei Qian e Jinyao contro i padroni di casa Rhythm Sangwan/Varun Tomar con un netto 17-11, si aggiunge il bronzo conquistato da Xue Li e Pengqi Hu in un match senza storia contro la coppia tedesca Doreen Vennekamp/Matthias Joseph Holderried: 16-0 il risultato finale.