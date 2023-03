Masters 1000 Miami 2023, esordio di prestigio per Sonego: al primo turno c’è Thiem

Dopo l’eliminazione di Fabio Fognini, sconfitto da Jan-Lennard Struff per 6-4 5-7 6-4 al termine di una battaglia conclusasi in 2 ore e 35 minuti di gioco, toccherà a Lorenzo Sonego fare il suo debutto al primo turno del Miami Open 2023.

Eliminato all’esordio a Indian Wells per mano di Jason Kubler, il piemontese è a caccia di riscatto nel secondo Masters 1000 della stagione. Dall’altra parte della rete, un avversario di prestigio come Dominic Thiem, già numero 3 del mondo e vincitore agli US Open 2020. L’austriaco sta vivendo il momento più difficile della sua carriera, dopo l’operazione al polso della mano destra che lo aveva costretto ad un lungo stop. Per lui, una sola vittoria in stagione, arrivata contro Alex Molcan al primo turno dell’Argentina Open. Ad Indian Wells, l’attuale numero 106 del mondo, ha invece perso in tre set la sfida d’esordio contro Adrian Mannarino per 4-6 6-4 7-6(5).

Sonego ha sicuramente un miglior bilancio in stagione, con 5 vittorie e 8 sconfitte, e contro l’austriaco ha vinto l’ultimo confronto diretto. Perfetta parità infatti nei precedenti, con il torinese che ha vinto con lo score di 6-4 6-7(5) 7-6(5) la sfida di ottavi di finale agli Internazionali BNL d’Italia del 2021 e con l’austriaco che si è invece imposto nella semifinale dell’ATP di Kitzbuhel con il punteggio di 6-4 7-6(6). Non ci sono precedenti sul cemento.

Se lo scorso anno Thiem non partecipò alla rassegna della Florida, per Sonego arrivò un’eliminazione al primo turno. Un’occasione importante, dunque, per conquistare punti pesanti in ottica classifica. Una vittoria contro l’austriaco permetterebbe al numero 4 d’Italia di conquistare 3 posizioni in classifica e di avvicinare il rientro in top 50. Inserito nella parte bassa del tabellone, in caso di vittoria Sonego troverebbe sulla sua strada la testa di serie numero 23, Daniel Evans, che in stagione ha vinto sino ad ora solamente due partite. Un’ulteriore motivazione, dunque, per far bene e giocare a viso aperto contro sì un top player, ma che non è mai stato così abbordabile. Il match aprirà la sessione serale sullo “Stadium” di Miami ed è in programma a partire dalla mezzanotte italiana.