Nuovo stadio Inter, Sala: “Al momento non è stata manifestata alcuna opzione”

“Al momento l’Inter non manifesta altre opzioni”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla situazione legata al nuovo stadio del Milan che la società, dopo l’incontro di questa mattina con i vertici e l’amministrazione comunale, ha ribadito voler costruire nell’area dell’Ippodromo La Maura. L‘Inter, invece, non si è ancora mossa in modo definitivo secondo quanto riferisce il primo cittadino.