Ufc 292, Sterling vs O’Malley stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 1

Grande attesa per la notte di Ufc 292 con Aljamain Sterling e Sean O’Malley pronti a contendersi la cintura dei pesi gallo. O’Malley, uno dei talenti più seguiti della divisione, cerca la quinta vittoria consecutiva, mentre Sterling ha già tre difese del titolo alle spalle. Prima di questo incontro, spazio al match dei pesi paglia tra la campionessa Zhang Weili e Amanda Lemos. Si combatte a Boston, al TD Garden, a partire dalle 04:00 della notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto, mentre per il main event bisognerà aspettare almeno le 06:00 del mattino. La diretta esclusiva in Italia sarà affidata a Dazn.

Programma Ufc 292

Dalle 04:00, Marlon Vera vs. Pedro Munhoz (pesi gallo)

A seguire, Da’Mon Blackshear vs. Mario Bautista (pesi gallo)

A seguire, Ian Machado Garry vs. Neil Magny (pesi welter)

A seguire, Zhang Weili (c) vs. Amanda Lemos (titolo pesi paglia)

Intorno alle 06:00, Aljamain Sterling (c) vs. Sean O’Malley (titolo pesi gallo)