Zheng-Yastremska oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Qinwen Zheng se la vedrà contro Dayana Yastremska nella seconda semifinale femminile degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Per entrambe si tratta della prima volta in una fase così concitata di un evento dello Slam. A partire favorita secondo le quote dei bookmakers sarà la cinese, classificata alla posizione numero quindici del ranking mondiale. Dovrà prestare particolare attenzione, tuttavia, alla voglia di tornare in alto dell’ucraina, che in questo torneo è partita addirittura dalle qualificazioni.

L’impeto di Yastremska, poi, non si è fermato nel tabellone principale, dove ha fatto fuori avversarie del calibro della ceca Marketa Vondrousova e della bielorussa Viktoria Azarenka. Zheng, invece, è stata molto abile e fortunata ad approfittare di uno spicchio di tabellone lasciato orfano dalle giocatrici più blasonate. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera. In palio per la vincitrice c’è la prima finale Slam contro una tra la diciannovenne statunitense Coco Gauff oppure la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo e vincitrice nella passata edizione al Melbourne Park.

SEGUI IL LIVE DI ZHENG-YASTREMSKA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Zheng e Yastremska scenderanno in campo oggi (giovedì 25 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo match sulla Rod Laver Arena. Prima di loro l’altra semifinale tra l’americana Coco Gauff e la bielorussa Aryna Sabalenka, che daranno avvio alle operazioni a partire dalle ore 09.30. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale tra Zheng e Yastremska nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.