Yastremska-Zheng in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2024

Dayana Yastremska se la vedrà contro Qinwen Zheng nella semifinale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Se dall’altra parte del tabellone si affrontano due già vincitrici di un torneo dello Slam, nella zona alta del draw arrivano a contendersi un posto in finale due giocatrici alla loro prima semifinale in un torneo major. Non del tutto inaspettata la presenza della giovane cinese, dodicesima testa di serie del torneo, in grande crescita negli ultimi mesi e già tra le migliori otto all’ultimo Us Open. Decisamente sorprendente vedere a questo punto l’ucraina, che da anni non giocava su questi livelli e a Melbourne è stata costretta addirittura a giocare le qualificazioni.

Yastremska e Zheng scenderanno in campo giovedì 25 gennaio come 2°match dalle ore 09:30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Yastremska e X. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.