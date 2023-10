Wta Zhengzhou 2023, una Bronzetti indomita si arrende dopo 2 ore di lotta a Ons Jabeur

Lucia Bronzetti oppone resistenza per due ore di gioco, fa intravedere fantasmi del passato a Ons Jabeur ma deve arrendersi in due set al secondo turno del WTA 500 di Zhengzhou 2023. Due set equilibrati, lottati, con chances da una parte e dall’altra, ma che hanno visto la testa di serie n°4 prevalere con il punteggio di 6-3 7-6(5) al termine di un secondo set in cui la tunisina ha davvero rischiato di compromettere una partita di cui era in pieno controllo. Dal 6-3 5-2 e servizio l’ex numero due del mondo si è trovata a due punti dal dover giocare il terzo set prima di riuscire a chiudere l’incontro. Ora avrà la vincente di Bai-Kasatkina.

LA PARTITA – La fase d’apertura del match è la fiera del break. Entrambe le giocatrici faticano nei rispettivi turni di battuta: Bronzetti parte portandosi avanti 1-0 ma subisce il ritorno di Jabeur che infila tre games di fila per il 3-1. La tunisina perde il suo turno di servizio per la seconda volta e permette alla romagnola di rientrare parzialmente nel set, ma nel sesto gioco è di nuovo break e quindi 4-2. Jabeur nel settimo game annulla due pericolose palle dell’ennesimo break e alla fine riesce a salire sul 5-2. Finalmente arriva anche per Lucia un game tenuto senza patemi per il 5-3, ma chiamata a servire per il set Jabeur chiude 6-3.

Tutto più facile per la n°7 del ranking mondiale per gran parte del secondo parziale, nonostante qualche patema nella parte iniziale in cui è costretta ad annullare una palla break sull’1-0 in favore di Lucia. Vinto quel game ai vantaggi, la tunisina cambia marcia e si porta sul 3-1 e poi sul 4-2 senza riscontrare problemi nei turni di servizio. Arriva un altro break che porta Jabeur a servire per il match ma con un doppio fallo sulla palla break restituisce uno dei due turni di vantaggio. Bronzetti tiene anche il servizio, fondamentale per mettere ulteriore pressione all’avversaria. Infatti Jabeur va a servire per la seconda volta per chiudere il match, non concretizza un match point e alla seconda palla break cede: dal 5-2 siamo 5-5.

Ma è solo l’inizio di un finale di set al cardiopalma. Jabeur si riporta immediatamente avanti di un break e ha l’opportunità di servire per il match per la terza volta. Ne esce fuori il game più lungo della partita sul 6-5. La tunisina non sfrutta altre tre palle match, l’azzurra non riesce a concretizzare tre palle break, ma sulla quarta la finalista di Wimbledon commette un doppio fallo e in qualche modo si arriva al tie-break. Lucia parte bene, mentre per Jabeur il match si stra strasformando in un incubo: sbaglia un rovescio facile e va sotto 4-2. A questo punto viene aiutata dal servizio, recupera il minibreak e dal 4-5 si procura il quarto match point. Un rovescio largo di Bronzetti le permette finalmente di chiudere la contesa e approdare ai quarti.