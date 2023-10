Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Rudi Garcia

Ore di riflessione in casa Napoli sul futuro di Rudi Garcia. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno alla fine dell’allenamento e avrà un dialogo diretto con il tecnico Rudi Garcia e con la squadra. Juan Jesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Terapie per Anguissa, mentre Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale.

Per la panchina il patron ha un’alternativa in meno, visto che nella giornata di ieri Antonio Conte ha ribadito il suo ‘no’ con l’intenzione di continuare a rimanere fermo al fianco della famiglia. Intanto i tifosi continuano a seguire con attenzione questi giorni, con l’hashtag #garciaout nelle risposte alla notizia del Napoli sui social per l’allenamento di oggi.