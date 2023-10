Wta Zhenghzou 2023, secondo titolo in carriera per Zheng: Krejcikova rimontata in tre set

La cinese Zheng Qinwen si aggiudica il suo secondo titolo in carriera superando in rimonta in tre set la ceca Barbora Krejcikova nella finale del torneo Wta di Zhenghzou 2023. La tennista europea si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, strappando subito il servizio alla rivale ed indirizzando in proprio favore il primo set, vinto 6-2. La reazione dell’atleta asiatica non si fa attendere, infatti, nel secondo parziale è lei a prendere in mano le redini del gioco, restituendo il favore alla rivale con lo stesso score di 6-2. Il titolo, dunque, viene assegnato al terzo decisivo set, che vede prevalere ancora una volta la cinese. Zheng, dunque, ribalta Krejcikova con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 e porta a casa il suo secondo successo in carriera dopo quello ottenuto lo scorso mese di luglio sulla terra di Palermo.