Pattinaggio di figura, il calendario della stagione 2023/2024: programma, date e località

Il calendario, il programma, le date e le località della stagione 2023/2024 di pattinaggio di figura. Sono tanti gli impegni per la nostra Nazionale, una delle più attese dopo gli enormi successi dell’annata appena trascorsa sia a livello europeo sia a livello internazionale. Quello di Allen (20-22 ottobre) sarà il primo di ben sei Grand Prix, propedeutici per le finali di Pechino del mese di dicembre. Successivamente sarà la volta degli Europei (8-14 gennaio), del prestigioso torneo Four Continents (30 gennaio – 4 febbraio) e dei Mondiali (18-24 marzo).

L’Italia punta a fare la voce grossa in ognuna delle quattro specialità. Nel singolo maschile occhi puntati su Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Nel singolo femminile proveranno a farsi valere Lara Naki Gutmann e Anna Pezzetta. Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini cercheranno di rendersi nuovamente protagonisti tra le coppie di artistico mentre Charlène Guignard/Marco Fabbri sono pronti a regalare spettacolo nella danza. Di seguito il calendario completo della stagione 2023/2024 del pattinaggio di figura, con il programma nel dettaglio e tutte le date e le località .

CALENDARIO 2023/2024 DEL PATTINAGGIO DI FIGURA

GRAND PRIX DI ALLEN (TEXAS – STATI UNITI)

Venerdì 20 ottobre – Coppie (programma corto) e singolo maschile (programma corto)

Sabato 21 ottobre – Danza (rhythm dance), coppie (programma libero), singolo femminile (programma corto) e singolo maschile (programma libero)

Domenica 22 ottobre – Danza (programma libero) e singolo femminile (programma libero)

GRAND PRIX DI VANCOUVER (CANADA)

Venerdì 27 ottobre – Singolo femminile (programma corto), danza (rhythm dance), coppie (programma corto) e singolo maschile (programma corto)

Sabato 28 ottobre – Singolo femminile (programma libero), danza (programma libero), coppie (programma libero) e singolo maschile (programma libero)

GRAND PRIX DI ANGERS (FRANCIA)

Venerdì 3 novembre – Singolo femminile (programma corto), danza (rhythm dance), singolo maschile (programma corto) e coppie (programma corto)

Sabato 4 novembre – Singolo femminile (programma libero), danza (programma libero), singolo maschile (programma libero) e coppie (programma libero)

GRAND PRIX DI CHONGQING (CINA)

Venerdì 10 novembre – Danza (rhythm dance), singolo femminile (programma corto), singolo maschile (programma corto) e coppie (programma corto)

Sabato 11 novembre – Danza (programma libero), singolo femminile (programma libero), singolo maschile (programma libero) e coppie (programma libero)

GRAND PRIX DI ESPOO (FINLANDIA)

Venerdì 17 novembre – Singolo maschile (programma corto), coppie (programma corto), singolo femminile (programma corto) e danza (rhythm dance)

Sabato 18 novembre – Singolo maschile (programma libero), coppie (programma libero), singolo femminile (programma libero) e danza (programma libero)

GRAND PRIX DI OSAKA (GIAPPONE)

Venerdì 24 novembre – Danza (rhythm dance), singolo femminile (programma corto), coppie (programma corto) e singolo maschile (programma corto)

Sabato 25 novembre – Danza (programma libero), singolo femminile (programma libero), coppie (programma libero) e singolo maschile (programma libero)

FINALI – GRAND PRIX DI PECHINO (CINA)

Giovedì 7 dicembre – Coppie (programma corto) e singolo maschile (programma corto)

Venerdì 8 dicembre – Coppie (programma libero), singolo femminile (programma corto) e danza (rhythm dance)

Sabato 9 dicembre – Danza (programma libero), singolo femminile (programma libero) e singolo maschile (programma libero)

CAMPIONATI EUROPEI DI KAUNAS (LITUANIA)

Mercoledì 10 gennaio – Coppie (programma corto) e singolo maschile (programma corto)

Giovedì 11 gennaio – Singolo femminile (programma corto) e coppie (programma libero)

Venerdì 12 gennaio – Danza (rhythm dance) e singolo maschile (programma libero)

Sabato 13 gennaio – Singolo femminile (programma libero) e danza (programma libero)

FOUR CONTINENTS (SHANGHAI – CINA)

Giovedì 1° febbraio – Singolo femminile (programma corto), singolo maschile (programma corto) e coppie (programma corto)

Venerdì 2 febbraio – Danza (rhythm dance) e singolo femminile (programma libero)

Sabato 3 febbraio – Coppie (programma libero) e singolo maschile (programma libero)

Domenica 4 febbraio – Danza (programma libero)

CAMPIONATI MONDIALI DI MONTRÉAL (CANADA)

Mercoledì 20 marzo – Coppie (programma corto) e singolo femminile (programma corto)

Giovedì 21 marzo – Singolo maschile (programma corto) e coppie (programma libero)

Venerdì 22 marzo – Danza (rhythm dance) e singolo femminile (programma libero)

Sabato 23 marzo – Danza (programma libero) e singolo maschile (programma libero)