Caso scommesse, Ibrahimovic: “Mai visto Tonali in difficoltà, ma se è malato bisogna aiutarlo”

L’ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, intervenuto sul del Festival dello Sport 2023, a Trento, ha commentato la vicenda del calcio scommesse e il presunto coinvolgimento di Sandro Tonali: “So poco di questa storia. Mai sentito questa storia da lui, mai visto in difficoltà e mai visto che stava male. Poi se è malato di scommesse bisogna aiutarlo, è come una droga. Purtroppo non lo so, non pensavo…Poi bisogna capire se andava al casinò, anche io sono andato al casinò. Poi se ha fatto scommesse sul calcio da professionista è un’altra storia. Ma se uno gioca a blackjack, ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi. Bisogna capire com’è la situazione”.

“Tonali era arrivato dal Brescia, il primo anno era troppo tifoso. Gli ho detto: o fai un passo e fai la differenza, oppure rimani tifoso. Il secondo anno si è sbloccato, poi si vedeva già quando era al Brescia, ma tanti non capiscono la differenza di giocare in un top club, ci sono obiettivi e pressioni differenti”, ha aggiunto Ibrahimovic.