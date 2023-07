Wta Washington 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 500 di Washington 2023 (Stati Uniti), torneo di scena da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto sui campi in cemento outdoor della capitale a stelle e strisce. Assenti le giocatrici italiane. Guida il seeding la padrona di casa Jessica Pegula. Proveranno ad insidiarla la francese Caroline Garcia, l’ucraina Elina Svitolina, la russa Daria Kasatkina e la bielorussa Victoria Azarenka. Favorite per il titolo pure la svizzera Belinda Bencic e la greca Maria Sakkari, sempre pericolose su questa superficie. Ai nastri di partenza c’è anche la cinese Qinwen Zheng che, dopo aver trionfato sulla terra rossa di Palermo, vuole iniziare nel migliore dei modi anche la stagione sul veloce americano. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 500 di Washington 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV WTA 500 WASHINGTON 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 31 LUGLIO – LIVE alle ore 18.00, 20.00 e 22.00 (primo turno)

MARTEDÌ 1° AGOSTO – LIVE alle ore 01.00, 03.00, 18.00, 20.00 e 22.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO – LIVE alle ore 01.00, 03.00, 18.00 e 20.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO – LIVE alle ore 01.00, 20.00 e 22.00 (secondo turno)

VENERDÌ 4 AGOSTO – LIVE alle ore 03.00 e 18.00 (quarti di finale)

SABATO 5 AGOSTO – LIVE alle ore 01.00 e 22.00; REPLICA alle ore 19.00 (semifinali)

DOMENICA 6 AGOSTO – REPLICA alle ore 08.00 e 09.30; LIVE alle ore 20.30 (finale)