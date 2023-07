Wta Varsavia 2023, sospeso per pioggia il match tra Stefanini e Siegemund

La pioggia torna ad abbattersi su Varsavia, dove è in corso di svolgimento il torneo Wta 2023. Dopo la prime interruzione della sfida tra Maria e Sramkova, adesso il maltempo costringe anche alla sospensione del match tra la tennista azzurra Lucrezia Stefanini e la tedesca Laura Siegemund sul punteggio di 1-1 30-0. La partita, ovviamente, riprenderà non appena le condizioni lo permetteranno. Sportface.it garantirà degli aggiornamenti in merito e degli approfondimenti al termine dell’incontro.