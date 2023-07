Torino, Modena battuto 2-1 in amichevole

Il Torino ha battuto il Modena 2-1 in un’amichevole a Pinzolo aperta da alcune tensioni tra tifosi. All’11’ la squadra granata passa in vantaggio. Il Toro punisce la costruzione avversaria, con Gineitis che recupa palla e la serve a Radonjic che davanti a Gagno non sbaglia. Alla mezz’ora è pericoloso Bellanova con un colpo di testa fuori misura, ma il gol dell’ex Inter è solo rimandato a pochi istanti più tardi. Al 34′ l’esterno azzurro rientra sul mancino e calcia, trovando una deviazione che spiazza Gagno. All’intervallo Juric rivoluziona la squadra. Oltre al nuovo acquisto Tameze (pericoloso in seguito con una conclusione alta di poco), c’è spazio anche per Popa, Zima, Singo, Ilic, Karamoh. All’80’ però è il Modena ad accorciare le distanze con Magnino che sfrutta una disattenzione difensiva degli uomini di Juric.