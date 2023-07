Psg, Skriniar male in amichevole contro l’Osaka. L’ex Inter tra i flop de L’Equipe

Milan Skriniar e Lucas Hernandez tra i bocciati. Hugo Hekitike invece tra le sorprese di un’amichevole comunque con più ombre che luci per il Paris Saint Germain, sconfitto 3-2 dal C-Osaka nei giorni in cui è l’assenza di Kylian Mbappè ad attirare tutte le attenzioni. “Se Hugo Ekitike si è messo in luce in attacco, la difesa parigina, a partire da Milan Skriniar, è stata in grossa difficoltà”, scrive il quotidiano francese. Nel test della tournée giapponese, l’ex Inter e Danilo hanno mancato l’intervento su una palla spiovente e hanno spalancato la strada al centravanti avversario, che ha realizzato il gol del momentaneo 1-1.

Luis Enrique prova comunque a guardare il lato positivo, anche se ammette che “non mi è piaciuto il risultato e non mi sono piaciuti gli errori difensivi, ovviamente”. Poi ha spiegato: “Sapevamo che ci sarebbe stata un’evidente differenza di forma fisica tra le due squadre. Peccato perché avevamo occasioni per vincere la partita. Sono pienamente convinto che abbiamo bisogno di uno stile di gioco che ci dia quante più opportunità possibili per mantenere il possesso palla. Ma abbiamo anche bisogno che i giocatori prendano decisioni. Mi è piaciuta la mobilità della nostra squadra, i cambi di posizione, il ritmo delle partita. Mi è piaciuto come ha giocato la squadra, ma non il risultato o gli errori difensivi, ovviamente. Ma stasera ci sono più cose positive che negative”.