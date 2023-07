Wta Varsavia 2023, la Polonia vieta l’ingresso nel Paese alla russa Vera Zvonareva

Partirà nella giornata di lunedì il torneo tennistico WTA 250 di Varsavia ma al via non ci sarà la russa Vera Zvonareva. “Il 21 luglio, le guardie di frontiera polacche hanno impedito alla tennista russa di entrare in Polonia”, si legge in una dichiarazione. “Vera Zvonareva stava cercando di entrare nel nostro Paese con un visto concesso dalla Francia, tramite un volo da Belgrado”, precisa il testo. Le autorità polacche hanno fatto sapere che la giocatrice è rimasta bloccata nell’area di transito dell’aeroporto di Varsavia prima di prendere un volo per Podgorica. Secondo il ministero polacco, la 38enne è nella lista delle persone “indesiderabili” in Polonia. “La Polonia si oppone fermamente al regime di (presidenti russo e bielorusso Vladimir) Putin e (Alexander) Lukashenko, non permettendo alle persone che sostengono le operazioni russe e bielorusse di entrare nel nostro paese”, ha concluso la dichiarazione polacca.