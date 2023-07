F1, GP Ungheria confermato fino al 2032

Il Gran Premio d’Ungheria rimarrà in calendario di Formula 1 fino al 2032, estendendo un rinnovo che lo vedeva già confermato fino al 2027. L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio del weekend di gara ungherese, dove sulla pista dell’Hungaroring sono attesi più di 300.000 spettatori, un nuovo record dopo i 290.000 presenti per la gara del 2022. Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato: “È un circuito molto speciale, vicino all’incredibile città di Budapest e tutti i piloti e i nostri tifosi attendono con impazienza questa data in calendario. Vedere l’impegno degli organizzatori per migliorare le strutture e l’esperienza per i tifosi rappresenta un altro passo importante. Un impegno che vorremmo vedere per tutti i nostri eventi”.