Atalanta, futuro Hojlund: irrompe il PSG. Superato il Manchester United

Con l’addio probabile di Mbappè da Parigi, si può aprire un asse di attaccanti internazionali che potrebbe riguardare, ovviamente, la nostra Serie A. Il PSG è alla ricerca di una prima punta e da tempo sta osservando sia Osimhen che Vlahovic. Tuttavia, ci sarebbe una terza pista “italiana” che intrigherebbe, e non poco, Luis Enrique. Si tratta di Hojlund, gioiello dell’Atalanta su cui ci sarebbe da tempo anche l’interesse del Manchester United.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, l’Atalanta avrebbe fatto una richiesta chiara al Manchester United per Hojlund: 100 milioni di euro cash senza contropartite. Al momento per i Red Devils 100 milioni sono ritenuti eccessivi, ma nelle prossime ore attenzione al ritorno alla carica. In queste ore di attese dello United, si sarebbe inserito però il PSG che avrebbe addirittura scavalcato la concorrenza. Infatti, il club francese sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro cash, più l’inserimento del cartellino di Hugo Ekitike, che al suo primo anno a Parigi non ha rispettato le aspettative, ma che piace come profilo all’Atalanta. E’ bagarre internazionale, dunque, fra United e PSG.