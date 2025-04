Il treno Jasmine Paolini viaggia ad alta velocità in quel di Stoccarda, dove è in corso lo storico evento WTA 500 su terra rossa indoor. Un’altra netta affermazione per la finalista uscente di Roland Garros e Wimbledon, che inizia nel migliore dei modi la stagione sul mattone lento e la collaborazione con il nuovo coach Marc Lopez. Dopo Eva Lys, un’altra tedesca, ovvero Jule Niemeier, ha alzato bandiera bianca nella sfida che valeva un posto nei quarti di finale del torneo. Finisce 6-1 7-5 per la testa di serie numero cinque del draw: un primo set a senso unico, poi un secondo in cui la toscana si complica un po’ la vita ma riesce a chiudere, evitando il tie-break.

Un match che la medaglia d’oro in doppio di Parigi 2024 ha condotto alla grande fino 6-1 2-0 in suo favore, anche grazie a un’avversaria che faticava a trovare il campo. Tanti gli errori non forzati della tennista di casa, che però con un sussulto d’orgoglio è riuscita a riaprire il secondo set. Dopo aver recuperato un altro break di svantaggio sul 3-4, Niemeier è infatti andata a condurre 5-4 e ha avuto anche un set point a disposizione sul servizio di Jasmine. Quest’ultima è stata brava nei punti cruciali della sfida, imponenendosi in tre games molto combattuti che l’hanno portata dal 4-5 al 7-5 finale.

Ora probabilmente Gauff. Out Andreeva

Paolini che affronterà con ogni probabilità Coco Gauff nel prossimo turno. La tennista statunitense deve ancora fare il suo debutto, ma parte favorita e non di poco contro la tennista di casa Seidel. Intanto, a sorpresa, nei quarti di finale, avanza anche Ekaterina Alexandrova. All’esordio aveva battuto Liudmila Samsonova, poi quest’oggi è arrivato l’upset ai danni di Mirra Andreeva: un netto 6-3 6-2 il punteggio con cui è stata sconfitta la settima giocatrice al mondo. Da ricordare che tutti gli incontri di quarti di finale non saranno giocati venerdì, ma bensì sabato. In Germania è infatti vietato dalla legga la disputa di eventi sportivi il Venerdì Santo. Quindi quarti di finale al sabato, semifinali nella domenica di Pasqua e la finalissima che verrà disputata il lunedì di Pasquetta.