Non solo Tudor, Kolo Muani e Conceicao. La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva, pronta a ridisegnare l’ossatura della squadra per la stagione 2025/26.

In attesa di capire quale sarà il futuro in panchina – con Tudor ancora in bilico nonostante l’attuale risalita – la dirigenza bianconera ha già avviato una profonda riflessione sulla rosa. I prestiti non verranno confermati, i giocatori fuori dal progetto saranno ceduti e anche alcuni titolari potrebbero fare le valigie. Uno dei nomi più a sorpresa è quello di Michele Di Gregorio. Arrivato dal Monza in prestito con obbligo di riscatto, il portiere classe ’97 ha offerto un rendimento tutto sommato positivo, ma non è mai riuscito a imporsi come leader indiscusso del reparto.

La Juventus, che ha già in rosa un secondo affidabile come Mattia Perin, strebbe valutando l’idea di affidarsi a un profilo di maggiore esperienza per difendere i pali in una stagione che vedrà i bianconeri impegnati anche nel Mondiale per Club. Il club non ha ancora preso una decisione definitiva, ma i colloqui interni sono già iniziati e le valutazioni, anche economiche, non mancano. Il segnale è chiaro: in porta, come altrove, nessuno è intoccabile.

Giuntoli cerca esperienza, occhi su De Gea