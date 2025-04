Si è conclusa la prima giornata del World Team Trophy 2025, team event di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Tokyo. Nella capitale giapponese il programma ha preso il via con tre competizioni: rhythm dance, short program maschile e short program femminile. Il verdetto provvisorio è di un’Italia al momento fuori dal podio, in quarta posizione con 30 punti accumulati quest’oggi. In testa gli Stati Uniti che hanno dominato con 52 punti davanti al Giappone con 44. Azzurri che devono mettere nel mirino la Francia, al momento terza con 34.

TERZA POSIZIONE PER GUIGNARD/FABBRI

Giornata che si è aperta con la rhythm dance, dove Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno chiuso in terza posizione, conquistando un bel bottino di punti per il Team Italia. La coppia azzurra ha ottenuto dalla giuria 84.58 di valutazione, piazzandosi alle spalle dei canadesi Piper Gilles/Paul Poirier con 87.15 e del duo iridato Madison Chock/Evan Bates, in testa alla classifica superando quota 90 punti a 91.25. Dodici punti per gli statunitensi, 11 per il Canada e 10 per l’Italia, che si è messa alle spalle Francia e Georgia in top-5.

GRASSL 7° E MEMOLA 12° NELLO SHORT PROGRAM

A seguire è stata la volta dello short program dell’individuale maschile che vedeva impegnati Daniel Grassl e Nikolaj Memola. Italia che perde un po’ di terreno rispetto alla concorrenza, con i due azzurri che si sono rispettivamente piazzata in settima e undicesima posizione. 87.07 di valutazione per Grassl, che ha portato sei punti alla squadra azzurra, mentre più complicata è stato l’esercizio di Memola, il quale ha ottenuto soltanto 69.20 e si è dovuto accontentare di due punti validi per la classifica a squadre. I 12 punti se li è presi Ilia Malinin, con gli Stati Uniti che incassano anche i 10 del terzo classificato Jason Brown. Nel mezzo, sul secondo gradino del podio, il francse Adam Siao Him Fa.

BUONA PROVA DI NAKI GUTMANN

Nello short program femminile buona prova di Lara Naki Gutmann, che si piazza in quinta posizione e porta 8 punti alla formazione tricolore. Un esercizio di qualità da parte della classe ’02, valutato dai giudici con un 68.43. Più indietro Anna Pezzetta, il cui totale di 62.25 le è valso la nona piazza. Ancora un’affermazione a stelle e strisce con Alysa Liu che ha preceduto la giapponese Kaori Sakamoto e la georgiana Anastasiia Gubanova.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Stati Uniti 52 Giappone 44 Francia 34 Italia 30 Canada 28 Georgia 25

Domani si torna sul ghiaccio a partire dalle 10:00 italiane con lo short program delle coppie d’artistico. A seeguire la free dance di danza sul ghiaccio e il programma libero dell’individuale maschile.